ثقافة وفنون

كارمن سليمان تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "فيك حيل تكدب"

تستعد  المطربة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع نهاية فصل الصيف تحت اسم “فيك حيل تكدب”.

ونشرت كارمن صورة من بوستر أغنيتها الجديدة للكشف عن موعد طرحها المقرر له غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء عبر متاجر الموسيقى المختلفة وموقع يوتيوب.

 

ألبوم كارمن سليمان الجديد

ومؤخرا.. طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان “الدنيا رايقة” عبر قناتها على يوتيوب وكافة منصات الموسيقى.

 

والأغنية من ألبوم كارمن سليمان الجديد “أصح غلطة” والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة.

 

ألبوم كارمن سليمان الجديد

 

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم: توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

