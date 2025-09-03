الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

لهذا السبب، محافظة بورسعيد تهيب بالمواطنين عدم نزول الشاطئ اليوم

ارتفاع الأمواج، فيتو
ارتفاع الأمواج، فيتو

أهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين والزائرين ضرورة توخي الحذر عند نزول البحر اليوم الأربعاء، نظرا لارتفاع الأمواج ووجود تيارات سحب عنيفة حفاظًا على سلامة الكبار والصغار على حد سواء.

محافظة بورسعيد تهيب المواطنين النزول للبحر

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان صادر عنها، موجهة حديثها للمواطنين: "نناشدكم بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول في المناطق غير المخصصة في الشاطئ حفاظا على سلامتكم وسلامة أبنائكم".

الدفع بالمنقذين على طول الشاطئ

كانت قد تابعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد التزام المنقذين بنقاط التمركز المحددة وتوزيعهم، بما يضمن تغطية كافة المناطق الحيوية على الشاطئ وبما يعزز من إجراءات الأمان والحماية للمصطافين نظرا لحالة البحر.

