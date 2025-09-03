لهذا السبب، محافظة بورسعيد تهيب بالمواطنين عدم نزول الشاطئ اليوم

أهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين والزائرين ضرورة توخي الحذر عند نزول البحر اليوم الأربعاء، نظرا لارتفاع الأمواج ووجود تيارات سحب عنيفة حفاظًا على سلامة الكبار والصغار على حد سواء.

محافظة بورسعيد تهيب المواطنين النزول للبحر

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان صادر عنها، موجهة حديثها للمواطنين: "نناشدكم بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول في المناطق غير المخصصة في الشاطئ حفاظا على سلامتكم وسلامة أبنائكم".

الدفع بالمنقذين على طول الشاطئ

كانت قد تابعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد التزام المنقذين بنقاط التمركز المحددة وتوزيعهم، بما يضمن تغطية كافة المناطق الحيوية على الشاطئ وبما يعزز من إجراءات الأمان والحماية للمصطافين نظرا لحالة البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.