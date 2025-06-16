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بسبب ارتفاع الأمواج، منع السباحة بشواطئ القطاع الغربي والعجمي بالإسكندرية (صور)

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء بالعجمي، فيتو

 حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من نزول مياه البحر في شواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب ارتفاع الامواج.

ورفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالإسكندرية، الرايات الحمراء  نظرًا لارتفاع الأمواج ومنع مشرفي الشواطئ الرواد من نزول المياه نظرا لخطورة ذلك في ظل ارتفاع الأمواج.

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

 وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ العجمي مفتوحة بالكامل لاستقبال الرواد، ولكن غير مسموح بالنزول في مياه البحر لارتفاع الأمواج، وطبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وانتشر مسئولي شواطئ العجمي لمراقبة رواد الشواطئ ومنعهم من النزول والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ، نظرا لخطورة الوضع في حاله النزول إلى مياه البحر.

 

رايات صفراء شرق المدينة 

كما رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء، مما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، والاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ، وجرى منع نزول البدالات في مياه البحر، والتأكد من  السباحة في المنطقة الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ 

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