نقابة المعلمين تدشن مشروعا علاجيا للأعضاء بخصومات تصل لـ60٪

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية اليوم، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أن النقابة تعد حاليا مشروعا صحيا متكاملا سيعلن قريبا بالكشف المجانى لأصحاب المعاشات من المعلمين، إضافة إلى تقديم النقابة مشروعًا علاجيًا متكاملًا يتيح خصومات كبيرة تصل إلى ٦٠% على الخدمات الطبية، عبر شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى التعاقدات مع المستشفيات الكبرى والمعامل ومراكز الأشعة بخصومات كبيرة وتصل إلى أكثر من 50٪ على الخدمات الطبية، وقد تم تدشين موقع خاص بالرعاية الصحية وتطبيق إلكتروني للحجز والاستفادة من الخدمات.

الزناتي: قريبا إعلان منظومة صحية بالكشف المجانى لأصحاب المعاشات



وأعلن "الزناتي" أن النقابة سوف تبدأ قريبا فى تطوير شامل لنادي المعلمين بالجزيرة، وسوف تضاف إليه العديد من الأنشطة لخدمة أبناء المعلمين وتلبية رغباتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين الغرب، أن أرض الوادي الجديد - 3 آلاف فدان - أنه تم بالفعل البدء في إجراءات الترفيق والانتهاء من خدمة ١٠٠٠ فدان شقت لها الطرق وتم تقسيمها وحفرت فيها الآبار وظهرت فيها المياه وانتهينا أيضا من تركيب محطات الطاقة الشمسية وأصبحت جاهزة بما يعني أن ثلث المساحة قد انتهينا منها، وعلى قدم وساق نجهز المساحة الباقية لنشرع سريعًا في طرح هذه الأرض على جميع المعلمين بنظام الأسهم حتى يستفيد منها كل معلم في مصر.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ،و محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وعادل حاحه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية.

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