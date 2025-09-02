أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية لحل الخلافات بالحوار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، مؤكدًا بأن الجامعة تتابع عن كثب مجريات الأوضاع، ومشيرًا لأن استمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجددًا في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط دعوته جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار, فاستخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وحثّ أبو الغيط كافة الأطراف فى ليبيا على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدًا استعداد جامعة الدول العربية مواصلة دفع الحوار الليبي - الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.