الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية لحل الخلافات بالحوار

أحمد أبو الغيط، فيتو
أحمد أبو الغيط، فيتو

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، مؤكدًا بأن الجامعة تتابع عن كثب مجريات الأوضاع، ومشيرًا لأن استمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجددًا في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها.


ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط دعوته جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار, فاستخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام. 

وحثّ أبو الغيط كافة الأطراف فى ليبيا على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدًا استعداد جامعة الدول العربية مواصلة دفع الحوار الليبي - الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ليبيا غرب ليبيا طرابلس

مواد متعلقة

أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي ثورة فكرية وتكنولوجية تتطلب عملًا عربيًا مشتركًا

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع السكرتير العام للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

محامي إبراهيم شيكا يكشف مفاجأة جديدة في قضية الاتجار بأعضائه (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

متحدث الحكومة: حزمة استثمارات خليجية جديدة لمصر قريبا (فيديو)

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

التعليم العالي تعلن رسميا موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والحد الأدنى لكل الشعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads