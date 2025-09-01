شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تناقش الموازنة التقديرية للعام المالي 2025-2026

عقدت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية اجتماعًا لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2025-2026، بمشاركة قيادات الشركة وأعضاء اللجنة المختصة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة السابقة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة، ووضع خطة تشغيلية ومالية تستهدف تعزيز الكفاءة ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشارك في الاجتماع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل من أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، وعلاء ناجي العضو المنتدب التنفيذي.

كما حضر من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية كل من: أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة، عصام زهران العضو المنتدب التنفيذي، محمد شعلان العضو المنتدب للشئون التجارية والفروع، محمد فتحي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، إحسان شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية، وهشام الشامي مدير عام العلاقات العامة. كما شاركت ناهد عبدالعزيز وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن اللجنة النقابية، من بينهم: محمد الحلواني، إيمان عبدالعال، رضا البن، أحمد الشامي، علي ربيع، وأحمد جمعة.

ومن القطاع المالي والإداري بالشركة شارك كل من: مصطفى عبده رئيس القطاع المالي، خالد النجار رئيس قطاع الموارد البشرية، شاكر سعد الله رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، أحمد محمود مدير عام مراجعة العهد، كريم رمزي مدير عام الحسابات، وجيه فتوح مدير إدارة مراجعة الموردين، محمد عبد الرحمن مدير إدارة الأجور، أحمد جابر مدير المراجعة الداخلية، وأحمد رشوان مدير إدارة الخزنة.

وأكد الحضور أن مشاركة هذه الكوكبة من القيادات تعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به الشركة من جانب الشركة القابضة والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرين إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء المالي والتشغيلي خلال العام المالي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.