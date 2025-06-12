وزير الرياضة ومحافظ دمياط يتفقدان منشآت نادي دمياط الرياضي "القرية الأولمبية"

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة ميدانية لتفقد سير الأعمال بنادي دمياط الرياضي، المعروف باسم "القرية الأولمبية"، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمرافق الرياضية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الرياضية بالمحافظات،

منشأة رياضية متكاملة على مساحة 20 فدانًا

يقع نادي دمياط الرياضي على مساحة 20 فدانًا، ويُعد من أبرز المنشآت الرياضية بالمحافظة، نظرًا لما يحتويه من خدمات رياضية متكاملة تشمل ملعبًا رئيسيًا مزروعًا بالنجيل الطبيعي، وملعب تدريب قانوني بنفس المواصفات، ومدرجات تتسع لعدد كبير من الجماهير، إلى جانب ملاعب خماسية وفندق إقامة مخصص لاستضافة اللاعبين والفرق الرياضية.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يتفقدان منشآت نادي دمياط الرياضي "القرية الأولمبية"

الوزير يشيد بالتقدم في تجهيزات النادي

خلال الجولة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن رضاه عن حجم الإنجاز والتطور في تجهيزات النادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم وتطوير المنشآت الرياضية في المحافظات، بهدف توفير بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب وتنميتها، والمساهمة في تعزيز النشاط الرياضي على مستوى الجمهورية.

كما ثمّن الوزير الجهود المبذولة من محافظة دمياط وإدارة النادي في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني، مؤكدًا استمرار الدعم لضمان استكمال المرافق والخدمات بما يخدم الرياضيين وأبناء المحافظة.

محافظ دمياط: النادي ركيزة لتنشيط الرياضة والسياحة

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أن نادي دمياط الرياضي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المحافظة، ويسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية على حد سواء.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حصلت خلال الفترة الماضية على دعم من وزارة الشباب والرياضة لتوصيل المرافق الأساسية للنادي، وبدء التشغيل الفعلي لبعض المرافق الحيوية، بما يعزز الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المشروع.

تعزيز المتابعة الميدانية لتحقيق رؤية الدولة

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية الرياضية، وضمان جاهزيتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الرياضة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

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