وزير الثقافة يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (صور)

وصل، منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 32، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ويحضر حفل افتتاح المهرجان كوكبة من نجوم وفناني المسرح في مصر والعالم العربي، كما يشهد الحفل عدد من النقاد والصحفيين والإعلاميين.

المكرمون في مهرجان المسرح التجريبي

وتضم قائمة المكرمين هذا العام 11 شخصية مسرحية بارزة من مصر والعالم العربي ودول أجنبية، على النحو التالي:

من (مصر): الفنان صبري فواز، الفنانة حنان يوسف، الأستاذ الدكتور حسن خليل، والكاتب بهيج إسماعيل، من (الكاميرون): المخرج تاكو فيكتور، من (فرنسا): الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، من (إنجلترا): الفنان نوريس روفس، من (قطر): الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، من (لبنان): الفنان رفيق علي أحمد، من (الكويت): الفنان محمد المنصور.

ومن (العراق): المكرمة الراحلة إقبال نعيم، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وعطائها الطويل في المسرح العراقي والعربي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة، والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية.

بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

