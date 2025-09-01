الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حقيقة إزالة شاليهات من شاطئ العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

نفى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الأنباء المتداولة حوّل إزالة شاليهات على شاطئ مدينة العريش.

واعلنت محافظة شمال سيناء أنه في إطار قرب قيام المحافظة بتطوير شاطئ بحر العريش خلال الفترة القريبة القادمة، بما يليق بأبناء المحافظة وروادها، وخلال مرور المحافظ اليوم للاستماع إلى آراء الشباب العاملين على الشاطئ وعدد من المواطنين، فوجئ بترديد شائعات حول إزالة الشاليهات القائمة أثناء عملية التطوير.

 


وأكد المحافظ أن هذه إشاعة مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأعلن بوضوح أنه لم يدرج في التخطيط أي إزالات من أي نوع، ولن يتم إزالة أي منشأة أو شاليه قائم خلال عملية التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابناء المحافظة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور بحر العريش خالد مجاور محافظ شمال سيناء شمال سيناء شاطئ العريش

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads