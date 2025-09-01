حقيقة إزالة شاليهات من شاطئ العريش

نفى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الأنباء المتداولة حوّل إزالة شاليهات على شاطئ مدينة العريش.

واعلنت محافظة شمال سيناء أنه في إطار قرب قيام المحافظة بتطوير شاطئ بحر العريش خلال الفترة القريبة القادمة، بما يليق بأبناء المحافظة وروادها، وخلال مرور المحافظ اليوم للاستماع إلى آراء الشباب العاملين على الشاطئ وعدد من المواطنين، فوجئ بترديد شائعات حول إزالة الشاليهات القائمة أثناء عملية التطوير.



وأكد المحافظ أن هذه إشاعة مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأعلن بوضوح أنه لم يدرج في التخطيط أي إزالات من أي نوع، ولن يتم إزالة أي منشأة أو شاليه قائم خلال عملية التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.