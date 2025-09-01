بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ الدور الثاني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي من هــنــا

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٥

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النتيجة على النحو التالي:

-تقدم لأداء الامتحانات بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204761 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين (204351) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين (183666) طالبا وطالبة بنسبة بلغت 89.88%، ورسوب 20685 مبينة على النحو الآتي:

أولا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة - بنسبة 90.12%.

ثانيًا: المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

ثالثًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

رابعًا: المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية:

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

خامسًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني:

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

سادسًا: المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.

بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

سابعًا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

