الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا.

 

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ الدور الثاني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي من هــنــا

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٥

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النتيجة على النحو التالي:

-تقدم لأداء الامتحانات بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204761 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين (204351) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين (183666) طالبا وطالبة بنسبة بلغت 89.88%،  ورسوب 20685 مبينة على النحو الآتي:

أولا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة - بنسبة 90.12%.

ثانيًا: المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

ثالثًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

رابعًا: المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية:

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

خامسًا: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني:

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

سادسًا: المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.
• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.
بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

سابعًا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية الصف الثالث الثانوي الفني امتحانات الدبلومات الفنيه الدور الثاني امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الثاني نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads