بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، جامعة حلوان في زيارة للكلية البحرية (صور)

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان زيارة وطنية مُلهمة ومميزة لوفد من طلاب الجامعة إلى الكلية البحرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الطلاب.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وتحت إشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبمشاركة طلاب كليات الحقوق، والتجارة وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا والتعليم.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

هذا بالإضافة إلى مشاركة الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب، والدكتور أمير ناصر منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

وكان في استقبال وفد جامعة حلوان كل من: اللواء بحري أ. ح. أيمن الدالي مدير الكلية البحرية، وعميد بحري أ. ح. أشرف نجيب نائب مدير الكلية البحرية، حيث رحبوا بهم وأشادوا بأهمية هذه الزيارات في ربط الشباب بمؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

دور القوات البحرية في تأمين الحدود والمياه الإقليمية

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على أهمية توعية طلاب الجامعة بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية في تأمين الحدود والمياه الإقليمية لمصر، مشيرًا إلى أن إدراك الطلاب لطبيعة التحديات التي تواجهها قواتنا المسلحة، وخاصة القوات البحرية، يعزز فهمهم العميق لأهمية الأمن القومي، ويدعم بناء جيل أكثر وعيًا ومسؤولية.

وأبدت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، سعادتها بزيارة واحدة من أعرق المنشآت العسكرية (الكلية البحرية)، التي تفتح أعين طلابنا على قيم الولاء والانتماء الحقيقي، وتعمق شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم ومؤسساته.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

وأوضح العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة أن مثل هذه الزيارات تُسهم في رفع الوعي الوطني للطلاب وتعميق إدراكهم للدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة في حماية أمن واستقرار الوطن فهي تمثل حلقة وصل حقيقية بين شباب الجامعات ونماذج مشرفة من رجال القوات المسلحة، وتزرع في الطلاب قيم الانضباط، والشرف، والمسئولية الوطنية.

زيارة جامعة حلوان للكلية البحرية، فيتو

وخلال الزيارة استمع الطلاب إلى شرحٍ وافٍ حول تاريخ الكلية البحرية، ومراحل إعداد وتأهيل الطلاب بها لإخراج فرد مقاتل على أعلى مستوى من التدريب والجاهزية، إلى جانب عرض تفصيلي عن المهام القتالية والإنسانية التي تضطلع بها القوات البحرية المصرية، ودورها الحيوي في تأمين الحدود والمياه الإقليمية ضد مختلف التهديدات والتعامل معها ودور القوات البحرية الفعال أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل أروقة الكلية ومنشآتها، حيث أبدى الطلاب انبهارهم بما شاهدوه من انضباط، وتجهيزات، وكفاءة تدريبية، وروح قتالية عالية، وأكدوا أن هذه الزيارة كانت بمثابة نقطة تحول في إدراكهم لحجم التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة من أجل رفعة هذا الوطن.

وفي نهاية الزيارة، تم توثيق اللحظات بمجموعة من الصور التذكارية، كما جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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