الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد 5 جولات بالدوري، رقم غير متوقع لـ غزل المحلة

غزل المحلة والأهلي
غزل المحلة والأهلي

الدوري المصري، حقق نادي غزل المحلة رقما مضيئا في مشوار الدوري المصري الممتاز موسم 2025 -2026 مقارنة بجميع الفرق المشاركة.

وحافظ غزل المحلة بقيادة مدربه علاء عبدالعال المدير الفني على نظافة شباكه بعد مرور الجولة الخامسة بعدما تعادل سلبيا في أول 4 مباريات وتحقيق الفوز أمام الإسماعيلي 3-0 بالجولة الخامسة.

ويملك زعيم الفلاحين أقوى خط دفاع في الدوري بعد انتهاء الجولة الخامسة ويليه الجونة بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

وجاءت نتائج الجولات الخمسة من بطولة الدوري المصري الممتاز كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري 


وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

 

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري 


زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

 

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري 


البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجيت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

 

 

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري 


الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجيت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري  

سيراميكا كليوباترا راحة 

 

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

المقاولون  0 -1  سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري غزل المحلة الاسماعيلي الجونة الدورى المصرى الممتاز زعيم الفلاحين

مواد متعلقة

الجولة الخامسة الأكثر غزارة، عدد أهداف الدوري المصري بعد 50 مباراة

ماذا فعلت الجولة الخامسة من الدوري بالكبار؟.. سقوط الأهلي والزمالك.. ريبيرو وطارق مصطفى يفتتحان مسلسل رحيل المدربين.. والمصري البورسعيدي يحكم سيطرته على القمة

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

غزل المحلة يكتسح الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads