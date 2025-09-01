سقوط مفاجئ لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

خسر إنتر ميلان أمام فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

خسارة إنتر ميلان

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق دينزل دومفريس، وأدرك أودينيزي التعادل من ضربة جزاء سجلها لاعبه كينان ديفيز في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 40 سجل آرثر عطا الهدف الثاني لفريق أودينيزي، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

ونجح أودينيزي في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعدما كان قد استهل الموسم بالتعادل مع هيلاس فيرونا 1/1، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز السادس.

