الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سقوط مفاجئ لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

خسر إنتر ميلان أمام فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

خسارة إنتر ميلان 

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق دينزل دومفريس، وأدرك أودينيزي التعادل من ضربة جزاء سجلها لاعبه كينان ديفيز في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 40 سجل آرثر عطا الهدف الثاني لفريق أودينيزي، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

ونجح أودينيزي في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعدما  كان قد استهل الموسم بالتعادل مع هيلاس فيرونا 1/1، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز السادس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي لكرة القدم الدوري الإيطالي أودينيزي إنتر ميلان هيلاس فيرونا دينزل دومفريس

مواد متعلقة

أول تعثر، برشلونة يسقط في فخ التعادل مع رايو فاليكانو

برشلونة يتقدم على رايو فاليكانو بهدف لامين يامال في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد برايتون

بعد رحيله، ماذا قدم طارق مصطفى مع البنك الأهلي في الدوري؟

الأكثر قراءة

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تأكيدًا لـ "فيتو"، طولان يكتفي بضم ثنائي محترف لقائمة منتخب مصر الثاني

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

خدمات

المزيد

أسعار ومواصفات سيارات سيتي راي الجديدة

بعد انتهاء الانتخابات، موعد استخراج كارنيهات عضوية نواب الشيوخ

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads