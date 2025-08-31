بعد احتلالهم الطريق، أهالي سيدي كرير والأمن إيد واحدة ضد المدمنين والمشردين (صور)

شهد الطريق الدولي الساحلي بمنطقة سيدي كرير بالإسكندرية، حملة للعائلات وشباب لطرد المشردين ومدمني المخدرات بالجزيرة الوسطى والطريق الساحلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بعد أن استولى هؤلاء المدمنون والمشردون على الطريق وأقاموا خيما للعيش فيها حياة كاملة.

الجزيرة الوسطى تتحول لمرتع للمدمنين

وذلك بعد أن تحولت الجزيرة الوسطى في طريق الساحل الشمالي بين الإسكندرية ومطروح بمنطقة سيدي كرير إلى مرتع لـ مدمني المخدرات والمشردين. هؤلاء المدمنون والمشردون، بما فيهم رجال ونساء وأطفال، نصبوا خيامهم وأقاموا حياة دائمة في هذه المنطقة، بالرغم من قربها من قرى سياحية هامة.

حملة لشباب وعائلات كرير

قال حميدة بوطايع، أحد أهالي سيدي كرير:

إنه قرر شباب العائلات بالاتفاق مع الكبار وقسم شرطة العامرية على حملة لتطهير الطريق من المدمنين والمشردين، وضمان عدم عودتهم مرة أخرى وبالفعل تحركنا في هذا الأمر وتم طردهم وعلى مدار أيام نتابع هذا الأمر ومعنا الأجهزة الأمنية حتى لا يعودوا مرة أخرى

وأضاف بوطايع، إنه أصبح ملفتًا تواجد المدمنين والمشردين بالجزيرة الوسطى ب الطريق الساحلي إسكندرية مطروح، وتزايد عددهم وعيشهم حياة كاملة في الطريق العام، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ونحن قبائل وعائلات ولا يصح هذا المشهد، خاصة وأنه يلقي القبض عليهم وبعد أيام يخرجون بسبب الأمراض المزمنة التي يعانونها.

واكد بوطايع المشردون يعيشون ويتزوجون ويقومون بأعمال منافية للأخلاق، بينما يستخدمون أسوار القرى السياحية لأغراضهم الشخصية، بما في ذلك تعاطي المخدرات الأمر أصبح واضحًا بشكل مخجل للمارة ومرتادي الطريق الساحلي، وان قسم شرطةالعامريةو المباحث ساعدوهم في هذا الأمر

فيتو اول من نشر عن مدمني ومشردي طريق الساحل

وكانت فيتو نشرت تحقيقا تحت عنوان،ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل، رصدت فيه تحول الجزيرة الوسطى في طريق الساحل الشمالي بين الإسكندرية ومطروح بمنطقة سيدي كرير إلى مرتع لمدمني المخدرات والمشردين. هؤلاء المدمنون والمشردون، بما فيهم رجال ونساء وأطفال، نصبوا خيامهم وأقاموا حياة دائمة في هذه المنطقة، بالرغم من قربها من قرى سياحية هامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.