اقتصاد

5.532.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال شهر أغسطس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أغسطس نحو 5.532.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 32.253 مليون ورقة منفذة على 2.532 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.731.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 35.523 مليون ورقة منفذة على 2.261 ألف عملية خلال الشهر الماضي.


هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.59 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.41 % خلال الشهر.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة. 

