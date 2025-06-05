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وكيل تضامن الدقهلية تتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي بنبروه (صور)

تضامن الدقهلية، فيتو
تضامن الدقهلية، فيتو

قامت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم بتفقد توزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال وكبار السن بمجمع الدفاع الاجتماعي بنبروه، المسند الي جمعية بصمة خير بنبروه، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية الاجتماعية وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال الأعياد.

 

توفير جميع مستلزمات العيد بدور الرعاية 

وحرصت وكيل تضامن الدقهلية على متابعة توزيع كافة دور الرعاية بالمحافظة علي الانتهاء من توفير جميع مستلزمات العيد، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية. وقد تم توزيع عدد كبير من أطقم الملابس الجديدة على الأطفال وكبار السن، مما أسعد المستفيدين وأدخل البهجة على قلوبهم.

 

 

 

تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة

وتأتي هذه الفعاليات في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها تضامن الدقهلية  خلال شهر ذي الحجة، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة،تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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