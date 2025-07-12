الخماسي الحديث، ذهبيتان لمنتخب الناشئين في بطولة العالم

الخماسي الحديث، توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بميداليتين ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

وجاء تتويج الزوجي المصري المكون من عاليا عنايت وسارة عبيد بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1258 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1195 نقطة.

فيما جاء تتويج زوجي الشباب المكون من محمد حسن وأسامة مدحت بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1487 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1409 نقاط، والزوجي الكويتي في المركز الثالث برصيد 906 نقاط.

وتختتم البطولة غدا بإقامة منافسات تتابع تحت 17 سنة للشباب والآنسات.

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في البطولة إلى 10 ميداليات حتى الآن، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.

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