أخبار مصر

رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا من المياه المحلاة خلال 5 سنوات

لقاء مدبولي مع رئيسة
لقاء مدبولي مع رئيسة شركة جيانجسو فينجهاي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ كينجيون كونج، رئيسة شركة جيانجسو فينجهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية.

جهود الدولة المصرية فى مجال تحلية المياه

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى جهود الدولة المصرية فى مجال تحلية المياه، لافتا إلى تطلع الحكومة التوسع فى هذا المجال، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، منوها إلى أنه تم ترشيح شركة جيانجسو فينجهاي لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، من جانب الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اللقاء مع فخامته بالأمس.

مدبولي:  الدولة المصرية تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا على المدى القصير

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها احتياجات أساسية في مجال تحلية مياه البحر، وتسعى لتوطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا على المدى القصير، من 5 إلى 6 سنوات قادمة.

من جانبها، أعربت كينجيون كونج، عن تقديرها للتعاون مع مصر فى مجال تحلية المياه، مستعرضة خبرات شركة جيانغسو فينغهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، فى مجال التحلية، وما تقوم به من تطوير لأساليب التحلية عبر البحوث والتطوير.

وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة الشركة النموذج الذي تم إنتاجه فى الصين لتحلية مياه البحر، وتصل قدرته لتحلية 10 آلاف متر مكعب يوميا، مع إمكانية زيادتها لكي تتواكب مع الاحتياجات المصرية، لافتة إلى أن هذا النموذج يعتمد علي الطاقة المتجددة فى تحلية المياه.

وفى ختام اللقاء، اقترح رئيس الوزراء إمكانية التواصل بين المسئولين المعنيين في مصر عن هذا المجال مع مسئولي الشركة لبحث أوجه التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

