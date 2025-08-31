وفاة نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان

أعلن نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم.

وكتب خالد إبراهيم سعفان، عبر فيسبوك: "البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة المغفرة".

وكان خالد سعفان، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، أكد أن والده لم يكن يحب أن يشاهد أعماله الفنية، حتى إنه عندما كان يشاهد أي عمل فني له يُعرض على قناة معينة يقوم بتغييرها في الحال.

وتابع "سعفان" خلال مداخلة تلفزيونية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، بمناسبة ذكرى وفاة إبراهيم سعفان الـ40، أن والده الراحل تربى تربية دينية وحفظ القرآن الكريم في سن التاسعة، وعندما دخل الجامعة حينها بدأ حبه للتمثيل، مضيفًا أنه عقب انتهاء والده من الدراسة بكلية الشريعة بجامعة الأزهر التحق بمعهد التمثيل.

وأضاف أن والده الراحل كانت بدايته الفنية مع فيلم "حسن ونعيمة" في نهاية الخمسينات، وأن أحب أعمال والده إليه في المسرح هي "حركة ترقيات، الدبور، سفاح رغم انفه"، أما في السينما فهي أعمال "30 يوم في السجن"، كاشفًا أن أقرب الشخصيات له في الوسط الفني كان معظمهم نجوم كوميديا ومنهم سمير غانم وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وسيد زيان وتوفيق الدقن..

وحول الشبه بين والده و"الشاب خالد"، قال "سعفان": "والدي توفي قبل أن يشتهر الشاب خالد والغريب أن الشاب خالد اسمه خالد إبراهيم ومثل سني وهو أقرب في الشبه لوالدي مني أنا واخوتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.