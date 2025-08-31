الأحد 31 أغسطس 2025
العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أبوعبيدة، فيتو
أبوعبيدة، فيتو

أكد مصدر فلسطيني لشبكة العربية الإخبارية، أن أفراد من  عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام أكدت اغتياله بعد معاينة الجثة.

وبحسب شبكة العربية، قال المصدر الفلسطيني في تصريحات لموقعها إنه تم اغتيال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، لافتا إلى أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد كل من كان موجودا بالشقة. 

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت أمس السبت: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول استهداف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة.

 وأمس أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استهداف "عنصر مركزي" من حركة حماس في قطاع غزة بشكل دقيق.

وقال إعلام عبري: إن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

تقديرات بنجاح اغتيال أبو عبيدة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اغتيال "أبو عبيدة" "إذا نجح سيكون بالغ الأهمية"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلي أن "هناك تقديرات بنجاح اغتيال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة". 

