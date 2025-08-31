كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

المرأة المعنفة من الظواهر المشينة التي أصبحت واضحة في الخلافات الزوجية في مصر، وسواء كان العنف جسدي أو نفسي، تبذل الدولة جهودا كبيرة في مواجهة الظاهرة.

ماذا تفعل الدولة للمرأة المعنفة؟

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا لـ المرأة المعنفة نفسي واجتماعي، كما يجري التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة، لكن حتى الآن ما يتوفر لا يكفي، إذ تملك الوزارة 8 مراكز فقط على مستوى الجمهورية تنتشر في المحافظات الآتية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا».

وتخدم الوزارة عبر مراكزها المرأة المعنفة، وتقدم لها دعمًا خاصًّا، لا سيما اللاتي يتعرضن لأي نوع من العنف سواء جسدي أو جنسي أو نفسي، كما تقدم دعم آخر لأطفالها من الإناث أو الذكور حتى سن 12 سنة، وكذلك الناجيات من الإتجار بالبشر، والمرأة ذات الإعاقة التي تقدر على خدمة نفسها.

جهود البرلمان في الملف

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أوصت قبل بالتوسع في مراكز تأهيل المرأة المعنفة إذ يقع عليها دور كبير في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والحد من ظاهرة العنف الأسرى أيضًا، إلا أن عدد تلك المراكز محدود مقارنة بعدد محافظات الجمهورية والمراكز والقرى ونسبة المرأة بالمجتمع المصري.

ووجه البرلمان بأهمية التوعية والإعلان المستمر عن تلك المراكز وما تقدمه من خدمات للمرأة، مع ضرورة التوسع في برامج التأهيل للعمل داخل تلك المراكز، لتتماشى مع التخصصات أو المهن الجديدة في سوق العمل، بحيث لا تتوقف عند تعلم حرفة فقط، خاصة أن سوق العمل حاليًّا، يضم أشكالًا مختلفة لمهن المرأة.

كما سبق للجنة حقوق الإنسان توصية وزارة التضامن بضرورة إعداد تقرير رسمي بأعداد المقبولين بتلك المراكز والحالات التي تم التعامل معها، وتسليمه للجنة مع صورة من اللائحة التي تعمل بها تلك المراكز مع أهمية التوسع في إنشاء تلك المراكز، والتوصية بزيادة المخصصات المالية لها بالموازنة العامة للدولة.

