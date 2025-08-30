كجوك: حققنا نتائج مالية جيدة العام الماضي بشراكة قوية مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، لافتًا إلى أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح «الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

استعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

قال الوزير، فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنون.

أشار كجوك، إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

قال الوزير، إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيزًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية.. وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.

