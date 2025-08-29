تنفيذ ورشة عمل رابعة لبحث استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية

افتتح الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، ورشة العمل الثانية بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات التنفيذية لبدء انضمام المحافظة إلى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تبادل خبرات وتجارب مقدمي الخدمة بالمحافظات المطبقة للمنظومة.

جاء ذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى رأسها: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومديرية الشئون الصحية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من كبار الأطباء، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص بالإسكندرية وعدد من المحافظات، وفي إطار جهود المحافظة للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوحيد الجهود بين جميع مقدمي الرعاية الصحية للارتقاء بجودة القطاع الطبي.

وأكد المحافظ أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها في ضوء إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء بدء الاستعداد لانضمام الإسكندرية للمنظومة. حيث تمثل تلك الورش حوارًا مجتمعيًا يساهم في تعزيز الثقة والطمأنينة حول مستقبل القطاع الطبي الخاص ودوره في المنظومة، بالإضافة إلى تبادل تجارب مقدمي الخدمة المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحي الشامل من المحافظات المطبقة للمنظومة.

وقال الفريق أحمد خالد: إن المحافظة حريصة على وضع رؤية شاملة للإسراع في بدء تطبيق المنظومة داخل الإسكندرية، وتضمن الرؤية: التخطيط الأمثل للموارد الطبية والبشرية، وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات كفاءة وجودة عالية، وتحقيق رضا المواطن.

وأشار إلى التزام المحافظة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل من أولوياتنا الاستراتيجية التي تدعم مسار تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن انضمام الإسكندرية إلى المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل ما توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام كبير بملف الصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وجرى خلال الورشة استعراض خطة العمل وآليات وجاهزية المحافظة وقطاعاتها الصحية المختلفة، بالإضافة إلى بحث التحديات، وآليات التنسيق بين الجهات الصحية والتنفيذية لتذليل التحديات اللوجستية والتنظيمية، والالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “GAHAR”، لضمان نجاح تطبيق المنظومة.

وتضمنت الورشة حلقات نقاشية، حيث قام عدد من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحي الشامل من المحافظات الأخرى بعرض تجاربهم، وأبرز التحديات وخطة العمل وآليات تنفيذ المنظومة.

