سلوت متحدثا عن مواجهة ليفربول وآرسنال: أسلوب اللعب لم يتغير كثيرا

تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد سبب بعد المباراتين الأوليين للشكوى أو التفكير في أننا بحاجة إلى المزيد، ولكن إذا تمكنا من تعزيز الفريق فسوف نحاول دائمًا القيام بذلك إذا كان الأمر يتعلق باللاعب المناسب والمال المناسب".

وأضاف: "لقد ترك إيكيتيكي بصمة كبيرة، من خلال بناء الهجمة والتسجيل وبدء الهجمات، أعتقد أن هذا أكثر بقليل من الموسم الماضي، عندما كان لويس دياز جزءً من الفريق، لكن الإجابة البسيطة هي أن لياقته البدنية هي ما يمكنه تحسينها".

وتابع: "أتوقع منه أن يقدم أداءً أفضل بدون الكرة مما يقدمه حاليًا، فهو قادر على التحسن، وهذا أمر طبيعي، للتكيف مع الدوري الجديد وأسلوب اللعب الجديد، لم يضغط فرانكفورت بنفس قدرنا، بلد جديد ودوري جديد، مما يضع عليه الكثير من الضغط، ثم بعد الاستراحة، سنخوض دوري أبطال أوروبا، وقد اعتاد على الدوري الأوروبي، لذا فهذه هي النقطة الرئيسية للتحسن، وهو أمر طبيعي، فقد شارك متأخرًا في فترة ما قبل الموسم، لذا فإن التكيف مع مستويات الشدة بدون الكرة يتطلب خطوات صغيرة".

وواصل: "أسلوب لعب آرسنال لم يتغير كثيرًا، كان هناك لاعب رقم 9 مختلف هذا الموسم، لكن جابرييل جيسوس لعب، وجيوكوريس مختلف عن هافرتز، فهو أقرب إلى لاعب رقم 9 الوهمي، وصانع ألعاب ربما يركض أكثر في الخلف، أعتقد أنهما نفس الأسلوب".

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بخسارة بعض النقاط في البداية، بل بالبداية كما تريد، عادةً، لا تقدم الفرق أفضل ما لديها إلا إذا حافظت على تشكيلتها، إذا نظرنا إلى فريقنا، فقد خسرنا بعض اللاعبين، وانضم إلينا آخرون، لذا لم نعد جددًا تمامًا، لكن من الطبيعي أن نلعب بشكل أفضل خلال أسابيع قليلة مما نلعبه الآن".

ويلعب ليفربول أمام أرسنال يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.