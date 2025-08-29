الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت متحدثا عن مواجهة ليفربول وآرسنال: أسلوب اللعب لم يتغير كثيرا

سلوت
سلوت

 تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد سبب بعد المباراتين الأوليين للشكوى أو التفكير في أننا بحاجة إلى المزيد، ولكن إذا تمكنا من تعزيز الفريق فسوف نحاول دائمًا القيام بذلك إذا كان الأمر يتعلق باللاعب المناسب والمال المناسب".

وأضاف: "لقد ترك إيكيتيكي بصمة كبيرة، من خلال بناء الهجمة والتسجيل وبدء الهجمات، أعتقد أن هذا أكثر بقليل من الموسم الماضي، عندما كان لويس دياز جزءً من الفريق، لكن الإجابة البسيطة هي أن لياقته البدنية هي ما يمكنه تحسينها".

وتابع: "أتوقع منه أن يقدم أداءً أفضل بدون الكرة مما يقدمه حاليًا، فهو قادر على التحسن، وهذا أمر طبيعي، للتكيف مع الدوري الجديد وأسلوب اللعب الجديد، لم يضغط فرانكفورت بنفس قدرنا، بلد جديد ودوري جديد، مما يضع عليه الكثير من الضغط، ثم بعد الاستراحة، سنخوض دوري أبطال أوروبا، وقد اعتاد على الدوري الأوروبي، لذا فهذه هي النقطة الرئيسية للتحسن، وهو أمر طبيعي، فقد شارك متأخرًا في فترة ما قبل الموسم، لذا فإن التكيف مع مستويات الشدة بدون الكرة يتطلب خطوات صغيرة".

وواصل: "أسلوب لعب آرسنال لم يتغير كثيرًا، كان هناك لاعب رقم 9 مختلف هذا الموسم، لكن جابرييل جيسوس لعب، وجيوكوريس مختلف عن هافرتز، فهو أقرب إلى لاعب رقم 9 الوهمي، وصانع ألعاب ربما يركض أكثر في الخلف، أعتقد أنهما نفس الأسلوب".

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بخسارة بعض النقاط في البداية، بل بالبداية كما تريد، عادةً، لا تقدم الفرق أفضل ما لديها إلا إذا حافظت على تشكيلتها، إذا نظرنا إلى فريقنا، فقد خسرنا بعض اللاعبين، وانضم إلينا آخرون، لذا لم نعد جددًا تمامًا، لكن من الطبيعي أن نلعب بشكل أفضل خلال أسابيع قليلة مما نلعبه الآن".

ويلعب ليفربول أمام أرسنال يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول آرني سلوت محمد صلاح

مواد متعلقة

ضربة البداية أمام ريال مدريد، جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

فان دايك يعلق على فوز ليفربول بثلاثية أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

اللقطة الأكثر تداولا، أين كان سلوت أثناء إحراز هدف ليفربول الثاني أمام نيوكاسل؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads