اقتصاد

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر الأرز
سعر الأرز

 تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.   ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

 

سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب

 

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

 

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

 

