سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي. ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800 جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة، عند 13.800 جنيه للطن

أسعار الأرز الأبيض البلدي

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة»

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.