القصة الكاملة لحريق القرين، النيران تلتهم 4 سيارات نقل والتحقيقات تكشف الملابسات (صور)

شهدت مدينة القرين بمحافظة الشرقية اندلاع حريق ضخم التهم أربع سيارات نقل ثقيل كانت متوقفة بمنطقة المساكن (الجبل) بالقرب من مصنع القمامة.

بسبب حريق سنترال رمسيس، إسعاف الشرقية يخصص أرقامًا بديلة لتلقي البلاغات العاجلة

حريق هائل يلتهم سيارات القرين.. والحماية المدنية تسيطر 
 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية،اخطارا بورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية.

حريق هائل يلتهم سيارات القرين.. والحماية المدنية تسيطر،فيتو

ودفعت الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى السيارات المجاورة.

حريق هائل يلتهم سيارات القرين.. والحماية المدنية تسيطر،فيتو

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث وبيان سبب اندلاع الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة بتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحادث.

حريق هائل يلتهم سيارات القرين.. والحماية المدنية تسيطر،فيتو

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمخازن.. أبرزها الماس الكهربائي وتخزين المواد القابلة للاشتعال

وتعد  الحرائق في المصانع والمنشآت والمخازن من المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولتجنب هذه الحوادث، من الضروري فهم الأسباب الرئيسية لاندلاعها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

حريق هائل يلتهم سيارات القرين.. والحماية المدنية تسيطر،فيتو

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

