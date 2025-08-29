الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

السكة الحديد تشغل اليوم القطار التاسع لعودة الأشقاء السودانيين إلى بلادهم

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، الرحلة التاسعة لعودة الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كل أوجه الدعم للمواطنين العائدين إلى دولة السودان الشقيق، وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان.


ومن المقرر تشغيل القطار رقم 1940 من محطة القاهرة فى الساعة 11:00 صباح اليوم الجمعة، ليصل إلى ميناء السد العالى الساعة 23:30 مساءً حيث يستكمل المسافرون رحلتهم إلى الأراضي السودانية، ويعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 2020 اليوم التالي لخدمة جمهور الركاب.

وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات منذ لحظة استقبال المسافرين وتخصيص فرق دعم لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز القطار بعربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية وسط إجراءات تنظيمية محكمة تضمن راحة وسلامة الأشقاء السودانيين الذين اعربوا عن شكرهم العميق للحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم المتواصل منذ وصولهم وحتي عودتهم لبلادهم، مشيدين بالتنظيم المميز وسهولة الإجراءات التي وجدوها من القائمين تنظيم على الرحلة.


وتزامنا مع الإقبال المتزايد علي المشاركة في المبادرة تستعد الهيئة لتسيير المزيد من الرحلات الإضافية لإتاحة إمكانية السفر لأكبر عدد من المواطنين السودانيين في إطار هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس نموذجًا للتضامن والتعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان.

 

جدير بالذكر أنه تم نقل 7668 راكبًا تقريبًا، من الأشقاء السودانيين عبر القطارات التى قامت الهيئة القومية لسكك حديد بتسييرها حتى الآن فى إطار تسهيل العودة الطوعية الأشقاء السودانيين.

