الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استعراض مميت، لحظة تحطم واحتراق مقاتلة "إف 16" ومقتل قائدها (فيديو)

تحطم واحتراق مقاتلة
تحطم واحتراق مقاتلة "إف 16"، فيتو

تحطمت مقاتلة "إف 16" تابعة لسلاح الجو البولندي، الخميس، أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم وسط البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار، حسبما أفاد ناطق باسم الحكومة البولندية آدم سلابكا.

وأفاد بيان للجيش البولندي أن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية، ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.

ومن المقرر أن يقام العرض الجوي في رادوم الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي وارسو، نهاية الأسبوع الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقاتلة إف 16 سلاح الجو البولندي عرض جوي الحكومة البولندية مناورة بهلوانية

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads