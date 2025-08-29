استعراض مميت، لحظة تحطم واحتراق مقاتلة "إف 16" ومقتل قائدها (فيديو)
تحطمت مقاتلة "إف 16" تابعة لسلاح الجو البولندي، الخميس، أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم وسط البلاد.
وأسفر الحادث عن مقتل الطيار، حسبما أفاد ناطق باسم الحكومة البولندية آدم سلابكا.
وأفاد بيان للجيش البولندي أن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية، ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.
ومن المقرر أن يقام العرض الجوي في رادوم الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي وارسو، نهاية الأسبوع الجاري.
