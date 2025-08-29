استعراض مميت، لحظة تحطم واحتراق مقاتلة "إف 16" ومقتل قائدها (فيديو)

تحطمت مقاتلة "إف 16" تابعة لسلاح الجو البولندي، الخميس، أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم وسط البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار، حسبما أفاد ناطق باسم الحكومة البولندية آدم سلابكا.

Crash of F16 in Poland today at AirSHOW Radom 2025 🕯🇵🇱 pic.twitter.com/GxBQVv8kek — Marek Bialoglowy (@bialoglowy) August 28, 2025

وأفاد بيان للجيش البولندي أن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية، ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.

🇵🇱 BREAKING: A Polish F-16 has crashed during practice for the Radom Air Show in Poland.



Judging by videos posted on social media, the pilot did not eject. pic.twitter.com/TR0d4pYyyq — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 28, 2025

ومن المقرر أن يقام العرض الجوي في رادوم الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي وارسو، نهاية الأسبوع الجاري.

