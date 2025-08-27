الأربعاء 27 أغسطس 2025
انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بمنطقة البيطاش في الإسكندرية (صور)

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين في منطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية، مساء الثلاثاء، وذلك دون حدوث إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار أول شارع شهر العسل بمنطقة البيطاش، وانتقل مسؤولي الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.    

  

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، خالٍ من السكان، عدا محل بالطابق الأرضي، وسقوط شرفة وأجزاء من الجدران، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.  

جرى فرض كردون أمني حول العقار، وجارٍ إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط وذلك حفاظًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

