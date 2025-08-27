انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بمنطقة البيطاش في الإسكندرية (صور)

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين في منطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية، مساء الثلاثاء، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار أول شارع شهر العسل بمنطقة البيطاش، وانتقل مسؤولي الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، خالٍ من السكان، عدا محل بالطابق الأرضي، وسقوط شرفة وأجزاء من الجدران، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

جرى فرض كردون أمني حول العقار، وجارٍ إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط وذلك حفاظًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.