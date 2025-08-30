تبدأ من 140 جنيهًا، أسعار ملابس المدارس 2025 للفتيات في العتبة (فيديو وصور)

مع اقتراب موعد العودة للمدارس، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أماكن توفر ملابس مدرسية بأسعار مناسبة وجودة جيدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزي المدرسي في العديد من المناطق. وفي قلب منطقة العتبة الشهيرة، وتحديدًا داخل شارع لا يعرفه الكثيرون يُدعى شارع كوم الشيخ سلامة، تتواجد سوق خفية لكنها تُعد المورد الرئيسي للملابس والشنط المدرسية بأسعار تنافسية وموديلات غير تقليدية وفساتين مدرسية علي الموضة ، جعلت منه مقصدًا للباحثين عن التوفير والتميز في آن واحد.

شارع غير معروف لكنه كنز لتجار وأولياء الأمور

يُعد شارع كوم الشيخ سلامة من الشوارع الجانبية المتفرعة داخل منطقة العتبة، ورغم عدم شهرته إعلاميًا، إلا أنه يحظى بسمعة قوية بين تجار الجملة وأولياء الأمور الذين يعرفون من أين يحصلون على الزي المدرسي بأرخص الأسعار، وتكمن قوة هذا الشارع في كونه مصدرًا رئيسيًا للملابس والشنط المدرسية، حيث تتساوى فيه أسعار الجملة والتجزئة تقريبًا، ما يجعل الشراء منه فرصة ذهبية.

ومن الحظة الاولي بكوم الشيخ سلامة تجد تشكيلة مختلفة من مودلات وأسعار ملابس المدارس بشكل ملفت حيث تجد فساتين تشبة فساتين الكاجول وبلوزات خروج ولكنها بالوان الزي المدرسي فتتوقف للحظات غير مدرك هل هذه ملابس كاجول ام هي ملابس مدرسية .

وفي جولة قامت بها فيتو داخل الشارع، التقينا بأحد تجار ملابس المدارس للبنات، حيث لفت انتباهنا التنوع الكبير في الموديلات المعروضة، لم تكن الملابس تقليدية كما هو معتاد، بل ظهرت بتصميمات جديدة تدمج بين الزي المدرسي والطابع الكاجوال، ما يمنح الطالبات شعورًا بالراحة والتميز.

ملابس مدرسية بتصميم كاجوال لتلبية أذواق الفتيات

قال التاجر لـ"فيتو" إن هذه التصاميم الكاجوال ليست مجرد موضة، بل جاءت استجابة لرغبة العديد من الطالبات في ارتداء زي مدرسي لا يخلو من الأناقة والعصرية، وأضاف: "نحن نقدم فساتين تشبه فساتين الخروج، وبلوزات بألوان الزي المدرسي لكن بقصات أنيقة تُرضي ذوق الفتيات. الهدف هو أن تُحب الطالبة ملابسها، لا أن تشعر بالملل أو الإحراج منها".

وأشار إلى أن كثيرًا من الطالبات كنّ يعانين من رتابة وتصميمات الزي المدرسي التقليدي، لذلك تم إدخال لمسات جمالية بسيطة دون الخروج عن المعايير المطلوبة للزي، مع الحفاظ على الخامات القطنية المريحة وأسعار في متناول الجميع.

أسعار تنافسية وجودة مضمونة

من حيث الأسعار، أكد التاجر أن الفساتين المدرسية تبدأ من 190 جنيهًا وتصل إلى 270 جنيهًا حسب الخامة والموديل، أما البلوزات فتبدأ من 150 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار البناطيل والجيبات حول 140 جنيهًا.

وقال: "نفس هذه الموديلات تُباع في مناطق أخرى بأضعاف السعر، ولكن هنا نحن المصدر الأساسي، ولذلك نجد أن السعر النهائي هو نفسه تقريبًا سواء كان بيعًا بالجملة أو القطاعي".

الشارع الذي يجمع بين السعر والموديل

واختتم حديثه مؤكدًا أن شارع كوم الشيخ سلامة أصبح خلال السنوات الأخيرة محطة أساسية لتجار المحافظات وحتى الزبائن الأفراد، لما يوفره من موديلات حديثة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بأي منطقة أخرى في القاهرة.

