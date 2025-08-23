قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك (فيديو)

قالت شرطة ولاية نيويورك، أمس الجمعة، إن حافلة سياحية انقلبت بعد انحرافها عن المسار على طريق سريع بغرب الولاية، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وقال شرطي، رفض الكشف عن هويته في تصريحات للصحفيين، قرب موقع الحادث، إن بعض الركاب ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة، وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وتتواصل الشرطة، وفقًا لوكالة «رويترز»، مع الشركة المشغلة للحافلة، التي لم تُعلن هويتها حتى الآن.

🇺🇸 Multiple people, including at least one child, were killed after a tour bus crashed in upstate #NewYork.



New York State Police said over 55 people were on the tour bus, which was going from Niagara Falls to New York City. pic.twitter.com/ftbxqXJsbW August 22, 2025

ولم يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث على الطريق السريع «آي 90» قرب بيمبروك، الذي يبعد نحو 25 ميلًا (40 كيلومترًا) شرق بافالو.

وأظهرت الصور التي التقطها المارة في مكان الحادث حافلة مقلوبة على جانبها، قبالة الطريق السريع مباشرة.

وقال جيمس أوكالاهان، المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك: «في الوقت الحاضر، لدينا العديد من الضحايا، والعديد من المحاصرين، والعديد من المصابين»، وفقًا لوكالة «أسوشييتد برس».

ونقلت عدة سيارات إسعاف ومروحيات طبية المصابين من مكان الحادث.

وقال باول ستيفنز من مدينة ميدينا، لصحيفة «بافالو نيوز»، بعد مروره بموقع الحادث: «انتشرت قطع الزجاج في أرجاء المنطقة على الطريق، وكانت النوافذ محطمة بالكامل».

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، في منشور على منصة «إكس»، إنه تم إطلاعها على «حادث الحافلة السياحية المأساوي»، وإن مكتبها يعمل مع الشرطة والمسؤولين المحليين.

وأفادت خدمة النقل الطبي الجوي «ميرسي فلايت» بأن مروحياتها الثلاث نقلت المصابين من موقع الحادث إلى مستشفيات المنطقة.

وقالت مارجريت فيرنتينو، رئيسة «ميرسي فلايت»، إنه تم استدعاء 3 مروحيات إضافية من خدمات أخرى إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى سيارات إسعاف من وكالات متعددة في المنطقة.

