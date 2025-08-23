السبت 23 أغسطس 2025
خارج الحدود

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك (فيديو)

انقلاب حافلة سياحية
انقلاب حافلة سياحية بنيويورك، فيتو

قالت شرطة ولاية نيويورك، أمس الجمعة، إن حافلة سياحية انقلبت بعد انحرافها عن المسار على طريق سريع بغرب الولاية، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وقال شرطي، رفض الكشف عن هويته في تصريحات للصحفيين، قرب موقع الحادث، إن بعض الركاب ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة، وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وتتواصل الشرطة، وفقًا لوكالة «رويترز»، مع الشركة المشغلة للحافلة، التي لم تُعلن هويتها حتى الآن.

ولم يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث على الطريق السريع «آي 90» قرب بيمبروك، الذي يبعد نحو 25 ميلًا (40 كيلومترًا) شرق بافالو.

وأظهرت الصور التي التقطها المارة في مكان الحادث حافلة مقلوبة على جانبها، قبالة الطريق السريع مباشرة.

وقال جيمس أوكالاهان، المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك: «في الوقت الحاضر، لدينا العديد من الضحايا، والعديد من المحاصرين، والعديد من المصابين»، وفقًا لوكالة «أسوشييتد برس».

ونقلت عدة سيارات إسعاف ومروحيات طبية المصابين من مكان الحادث. 

وقال باول ستيفنز من مدينة ميدينا، لصحيفة «بافالو نيوز»، بعد مروره بموقع الحادث: «انتشرت قطع الزجاج في أرجاء المنطقة على الطريق، وكانت النوافذ محطمة بالكامل».

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، في منشور على منصة «إكس»، إنه تم إطلاعها على «حادث الحافلة السياحية المأساوي»، وإن مكتبها يعمل مع الشرطة والمسؤولين المحليين.

وأفادت خدمة النقل الطبي الجوي «ميرسي فلايت» بأن مروحياتها الثلاث نقلت المصابين من موقع الحادث إلى مستشفيات المنطقة.

وقالت مارجريت فيرنتينو، رئيسة «ميرسي فلايت»، إنه تم استدعاء 3 مروحيات إضافية من خدمات أخرى إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى سيارات إسعاف من وكالات متعددة في المنطقة.

