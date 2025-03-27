مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

هزت حادثة مأساوية مدينة تورينو، حيث سقطت حافلة سياحية في نهر بو، على وجه التحديد في أعلى ساحة فيتوريو فينيتو.

وقعت الحادثة في يوم بدا هادئا، لكنها تحولت إلى كابوس بالنسبة لأولئك الذين كانوا في مكان الحادث والسلطات المحلية.

وتشير التقارير الأولية إلى غرق جزئي للمركبة، ما استدعى على الفور إبلاغ خدمات الطوارئ.

تدخل فرق الإنقاذ

وفور وقوع الحادث، هرعت عدة فرق من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، بدعم من الغواصين الخبراء. كما تم حشد خدمة الطوارئ الطبية 118 والشرطة المحلية لإدارة الوضع.

وكانت عمليات الإنقاذ معقدة وتتطلب جهدا كبيرا من جميع رجال الإنقاذ. ورغم الجهود المبذولة، تم انتشال سائق الحافلة وهو في حالة فاقدة للوعي، ولسوء الحظ، باءت محاولات الإنعاش بالفشل.

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ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة

لا تزال الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي غير واضحة، وتجري الجهات المختصة تحقيقا شاملا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط الحافلة في النهر.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا السيارة تتحرك بشكل عشوائي قبل سقوطها، وكان السائق نيكولا دي كارلو، البالغ من العمر 63 عامًا، يسير في الاتجاه المعاكس، وأثناء سيرها، صدمت السيارة ثلاث نساء، ولم تصب أي منهن بإصابات خطيرة، بل أصبن ببعض الكدمات وتم نقلهن إلى مديرية التقنية المركزية.

وأثار هذا الحدث تساؤلات حول سلامة النقل السياحي وفعالية إجراءات السلامة المتبعة.



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