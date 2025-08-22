إعلام عبري: سماع دوي انفجارات وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوى انفجارات في وسط إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، فيما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات وسط إسرائيل.

وأكدت صحيفة «معاريف»، إصابة مبنى جراء شظايا الاعتراض الصاروخي التي سقطت شمال شرق اللد.

الاحتلال يغلق المجال الجوي لفلسطين مؤقتًا بعد رصد صاروخ من اليمن

ومنذ قليل، أفادت مصادر عبرية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المجال الجوي لفلسطين المحتلة مؤقتًا، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو تمكن، قبل قليل، من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه منطقة حدود غزة، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في محيط الغلاف.

وأوضح بيان صدر عن جيش الاحتلال، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عدة محاولات لاعتراض الطائرة نُفذت بنجاح، وأن الهدف ما زال قيد المتابعة من قبل قوات سلاح الجو.

وادعى أن الوضع لا يزال مستمرًا، ودعا "السكان" إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية ومتابعة التحديثات الرسمية.

