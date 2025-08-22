عذارى وتوابيت، أحدث أعمال الكاتب ناصر عراق الروائية

أعلن الكاتب الروائي ناصر عراق استعداده لطرحه رواية جديدة تحت عنوان عذارى وتوابيت وهي الرواية الـ 14 في مسيرته.

رواية عذارى وتوابيت

وقال “عراق”: أكتب وأنشر بانتظام منذ يناير 1981… لم أتوقف يومًا.. [ عذارى وتوابيت ] روايتي الجديدة… الرواية رقم 14، وتصدر قريبًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

ويأتي غلاف رواية عذارى وتوابيت من تصميم الفنان محمود عبد الناصر، ومن المقرر طرحها بالمكتبات قريبا.

الكاتب ناصر عراق

وناصر عراق كاتب وروائي مصري صدرت له العديد من الروايات، منها رواية «الأزبكية» الفائزة بجائزة كتارا الكبرى للرواية العربية عام 2016، ورواية «العاطل» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر العربية 2012، «الانتكخانة» التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2023، «نساء القاهرة. دبي» التي وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة أرى روايتي في أبو ظبي عام 2018، «اللوكاندة» و«أيام هستيرية» كما صدرت له عدة كتب؛ منها: «السينما المصرية.. 50 عامًا من الفرجة».

