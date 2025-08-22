الجمعة 22 أغسطس 2025
القسم الثاني، محمد غريب مدربا عاما لنادي 6 أكتوبر بسيناء

محمد غريب
محمد غريب

تولى محمد غريب المدير الفني لشباب الشرطة منصب المدرب العام لنادى ٦ أكتوبر (سيناء) الموسم الجديد.

ويستعد نادي 6 أكتوبر السيناوي للمشاركة في دوري القسم الثاني ب،  المجموعة الثانية ب، التي تضم فرق على رأسها منتخب السويس والعبور والشرقية والمريخ وبورفؤاد.

ومن المقرر أن يضم جهاز فريق 6 أكتوبر السيناوي جهازا فنيا بقيادة أحمد حسني مديرا فنيا ومحمد غريب مدربا عاما.

أحمد حسني المدير الفني لنادي 6 أكتوبر 
أحمد حسني المدير الفني لنادي 6 أكتوبر 
محمد غريب 
محمد غريب 

 ويعد محمد غريب من أقدم المدربين في قطاع الناشئين بنادي اتحاد الشرطة، والذي نجح على مدار السنوات الماضية في تحقيق نتائج مميزة مع فرق القطاع وإفراز لاعبين للفريق الأول بل والتواجد ضمن أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي البوليسي وقيادة فريق الشباب ببطولة القطاعات أكثر من موسم.


وكان محمد غريب نجح خلال السنوات الماضية في الوصول بفرق قطاع نادي الشرطة لنهائيات بطولات القطاعات واحتلال قمة المجموعات علاوة على تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول.

