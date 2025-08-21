تعرف على توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة نهارًا والمعتدلة ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية.

طقس حار ورطب نهارًا

وأكدت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة العظمى ستسجل ما بين 35 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد طقسًا معتدل الحرارة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا.

أجواء لطيفة ليلًا

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن الأجواء ليلًا ستكون معتدلة إلى لطيفة على كافة الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

فرص لاضطراب الملاحة وأمطار خفيفة محتملة

أشارت "غانم" إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، كما لا تُستبعد فرص سقوط أمطار خفيفة ومحلية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

نصائح للمواطنين

وجهت الأرصاد نصائح للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة، ارتداء ملابس قطنية فاتحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.