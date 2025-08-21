بنك نكست يطلق شريحة "Private" لتقديم الخدمات لكبار العملاء

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق شريحة Private، وهي شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لكبار العملاء الذين يمتلكون أرصدة بحد أدنى 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه.

وفي ضوء سعي البنك لتلبية احتياجات كبار العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، طور البنك مجموعة حصرية من المنتجات والخدمات، تشمل حلول مالية استثنائية وخدمات مصرفية وغير مصرفية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء بسهولة وكفاءة وتميز.

وسوف توفر الخدمات المصرفية في هذا القطاع للعملاء تجربة مصرفية سلسة ومصممة خصيصًا لهم، حيث يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من قنوات حصرية وأولوية التواصل مع البنك، ومن بينها مدير علاقات لكل عميل، علاوة على صالات انتظار مخصصة بأغلب فروع البنك، وكذلك التمتع بأولوية تنفيذ المعاملات المصرفية. كما تتيح شريحة Private إمكانية فتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات بدون مصروفات إضافية، مما يمكنهم من إدارة أموالهم بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء Private الحصول على بطاقة ائتمانية Infinite بحد ائتماني يصل إلى مليون جنيه، وإمكانية الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، فضلًا عن حلول تمويلية مخصصة وخطط تمويل عقاري بشروط جذابة.

ومن جانبه، أكد شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع والـ Business Banking في بنك نكست، على التزام البنك بطرح باقة حصرية ومميزة من الخدمات عالية الجودة، سعيًا لتوفير أعلى سبل الراحة.

وأوضح أن البنك على يقين تام بأن القطاع الجديد سيرقى إلى تطلعات كبار العملاء، وذلك من منطلق خبراته الواسعة في خدمة العملاء وحرصه المتواصل على تلبية متطلباتهم.

وأضاف ندا أن المزايا التي تتضمنها هذه الشريحة صممت بعناية فائقة لتتيح للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المميزة، وإمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من أبرز الشركاء والخدمات الطبية، وغيرها، بما يرسخ استراتيجية البنك في التوسع بباقة الخدمات والحلول المالية المصممة خصيصًا لعملائه.

كما أعرب حازم الوكيل، رئيس إدارة خدمة كبار العملاء وإدارة الثروات، في بنك نكست، عن سعادته بإطلاق هذه الشريحة الجديدة، موضحًا أن بنك نكست يواصل مسيرة التطوير والابتكار التي بدأها مع شرائح Premier وElite من خلال إضافة مزايا وخدمات أكثر تنوعًا وتميزًا لشريحة Private، والموجهة خصيصًا للعملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وأكد الوكيل أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنجاحات البنك في تقديم تجربة مصرفية راقية تعكس مكانته الرائدة في السوق المصري، مشيرًا إلى حرص البنك على توفير حلول متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية التقليدية والابتكارات الحديثة، فضلًا عن باقة واسعة من المزايا غير المصرفية التي تلبي مختلف جوانب الحياة اليومية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية البنك لتعزيز علاقاته مع عملائه المميزين، وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والجودة والتميز، وترسيخ مكانة البنك ليكون الخيار الأول للعملاء الباحثين عن التميز.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، سوف تتيح شريحة Private لعملائها تجربة استثنائية عبر توفير العديد من الخدمات غير المصرفية، ومن بينها الحصول على خدمات الاستشارات القانونية والاستشارات العقارية، ومزايا المساعدة الشخصية مثل تخليص الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية في كبرى المستشفيات.

علاوة على ذلك، تضم باقة مزايا السفر الحصول على خدمة "أهلا" بالمطار مجانًا، وخدمات النقل من وإلى المطار، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، والمساعدة على الحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى مزايا ترفيهية أخرى مجانًا مثل دخول المنتجعات الصحية أو الإقامة بالفنادق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.