ليست الجائزة الأولى، معلومات عن نصر عبد المجيد المتوج بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

فاز المتسابق نصر عبد المجيد عامر، مرشح وزارة الأوقاف المصرية، بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (٤٥)، المقامة في المسجد الحرام بمكة المكرمة من ١٥ - ٢٦ صفر ١٤٤٧هـ.

وحصد المتسابق المصري الجائزة في الفرع الرابع وهو حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

انطلقت مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1399 هـ، وتُنظمها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشارك في المسابقة آلاف المتسابقين من دول العالم الإسلامي والجمعيات والمنظمات الإسلامية.

وتقام المسابقة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتستمر خمسة أيام، وتوجه الدعوات إلى فئتين هما الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الشؤون الإسلامية، أو ما يقوم مقامها في الدول الإسلامية، ويحق لكل دولة وجهت لها الدعوة التقدم بمرشحين اثنين فقط في ثلاثة فروع، أما دول الأقليات الإسلامية فيحق لكل جهة وجهت لها الدعوة أن ترشح متسابقًا واحدًا فقط من الدولة.

المتسابق نصر عبد المجيد عبد الحميد

جدير بالذكر أن المتسابق نصر عبد المجيد كان قد شارك في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي عُقدت بالقاهرة عام ٢٠٢٤م، وفاز بالمركز الثاني في الفرع الثالث (الناشئة) "حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، ونال عن ذلك جائزة مالية قدرها ٤٠٠ ألف جنيه، إضافة إلى شهادة تقدير ومصحف مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.