غزل المحلة يعلن إقالة عدد من مدربي الناشئين

أعلن نادي غزل المحلة، توجيه الشكر لعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي بعد إجراء تحقيقات من قبل لجنة الشئون القانونية.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا رسميا جاء فيه: "إيماءً إلى ما تم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدد من مدربي قطاع الناشئين، يود مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم توضيح ما يلي:

لقد باشرت لجنة الشئون القانونية بشركة الكرة التحقيق في بعض المخالفات الإدارية التي وقعت خلال الفترة الماضية داخل قطاع الناشئين والبراعم، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تقرر توجيه الشكر لهؤلاء المدربين، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تطبيق معايير الانضباط والالتزام والمحافظة على انتظام العمل داخل القطاع".

وأضاف البيان: "تؤكد شركة غزل المحلة لكرة القدم أنها تحتفظ بالحق الكامل في عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك المخالفات، مع التأكيد على أن قطاع الناشئين والبراعم يحظى باهتمام خاص من مجلس الإدارة، ضمن خطة شاملة للتطوير ورعاية المواهب بما يخدم مستقبل غزل المحلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.