الأربعاء 20 أغسطس 2025
غزل المحلة يعلن إقالة عدد من مدربي الناشئين

أعلن نادي غزل المحلة، توجيه الشكر لعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي بعد إجراء تحقيقات من قبل لجنة الشئون القانونية.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا رسميا جاء فيه: "إيماءً إلى ما تم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدد من مدربي قطاع الناشئين، يود مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم توضيح ما يلي:

 لقد باشرت لجنة الشئون القانونية بشركة الكرة التحقيق في بعض المخالفات الإدارية التي وقعت خلال الفترة الماضية داخل قطاع الناشئين والبراعم، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تقرر توجيه الشكر لهؤلاء المدربين، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تطبيق معايير الانضباط والالتزام والمحافظة على انتظام العمل داخل القطاع".

 

وأضاف البيان: "تؤكد شركة غزل المحلة لكرة القدم أنها تحتفظ بالحق الكامل في عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك المخالفات، مع التأكيد على أن قطاع الناشئين والبراعم يحظى باهتمام خاص من مجلس الإدارة، ضمن خطة شاملة للتطوير ورعاية المواهب بما يخدم مستقبل غزل المحلة".

