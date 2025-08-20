10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء

أعلنت قرية السلامية التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد مولد العذراء.

وقالت منال همام رئيس مجلس قرية السلامية إنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتسوية وتمهيد الطرق واستبدال كشافات الإنارة التالفة وذلك استقبالًا للاحتفالية الكبرى غدًا الخميس القادم الموافق 21/82025 بمولد العذراء مريم.



كما تم رفع الإشغالات بالطرق المؤدية إلى كنيسة العذراء مريم بالسلامية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية برفع حالة التاهب القصوى خصوصًا عند استقبال مظاهر الاحتفالات الدينية.

