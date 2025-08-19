الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير البترول يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات القطاع، سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك".

وتجول الوزير بمختلف الوحدات الإنتاجية داخل الشركة التي تنتج نحو 30% من الإنتاج المحلي للبنزين، إضافة إلى مادة البنزول اللازمة لبعض مشروعات صناعة البتروكيماويات، والتقى الوزير بالعاملين والعاملات داخل وحدات الشركة ومرافقها المختلفة للاطمئنان على سير العمل، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقومون به في تنفيذ المحاور الاستراتيجية  للوزارة بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وعقب الجولة شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025.

وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية دور الشركة بما تمتلكه من أداء انتاجي متميز وكوادر بشرية ماهرة وبنية تحتية، لتنفيذ  استراتيجية الوزارة.

 

رؤية اقتصادية متكاملة لتوسعات مستقبلية في قطاع التكرير 

 ووجه الوزير بوضع رؤية اقتصادية متكاملة لتوسعات مستقبلية جديدة للشركة، تضمن استمرار النمو وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد مع فتح آفاق التصدير مستقبلًا.

واستمع الوزير لعرض تقديمي من المهندس سيد الراوي رئيس شركة انربك أوضح فيه ان الشركة حافظت على إنتاجية متميزة خلال العام المالي الاخير بلغت 1.6 مليون طن من البنزين عالي الأوكتين، إضافة إلى بعض المنتجات عالية القيمة.

واستعرض مشروع تحويل الغلاية الرئيسية للعمل بالهيدروجين والذي ساهم في استغلال 12 ألف طن سنويًا من الغازات الغنية بالهيدروجين مما ادي لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 20 ألف طن سنويًا.

وأشار إلى أعمال التطوير التي قامت بها  الشركة لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وزيادة  الطاقة التخزينية من خلال إنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن.

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وعدد من  قيادات الوزارة وهيئة البترول.

