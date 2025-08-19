الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شربل مارون، الرجل الذي حوّل الغياب إلى ذاكرة نابضة (فيديو وصور)

متحف الحيوانات المحنطة
متحف الحيوانات المحنطة بلبنان

في بلدة بنشعي شمال لبنان، ينبض متحف فريد بالحياة رغم أنه يحتضن كائنات رحلت عن عالمنا، هنا تتحوّل الطيور الجارحة والفراشات، الذئاب والثعالب، السلاحف والأصداف، إلى شهادات صامتة على سحر الطبيعة واستمرارها.

شربل مارون، صاحب فكرة إنشاء المتحف، رفض أن تختفي هذه الكائنات إلى الأبد. فهو لا يمسّ حياتها بأي أذى، بل ينتظر موتها الطبيعي ليمنحها حضورًا جديدًا عبر التحنيط، محوّلًا الغياب إلى ذاكرة نابضة يراها كل زائر.

 

أصبح المتحف مقصدًا للطلاب والباحثين والعائلات، حيث يكتشفون تنوّع البيئة بطريقة حيّة وملهمة، ويستشعرون قيمة الحياة البرّية وحماية الطبيعة.

يقول شربل مارون بثقة المتيقّن من رسالته:“أنا لا أحفظ الحيوانات أنا أتركها تروي قصّتها من جديد.”

المتحف ليس مجرد مساحة للعرض، بل محطة للتأمل والتقدير، ومن قلب بنشعي، يخرج نداء صامت يدعو إلى الالتفات لمشاريع كهذه، باعتبارها ذخيرة ثقافية وبيئية تحتاج إلى الرعاية والدعم.

وفي بنشعي، يعلّمنا شربل مارون أن الموت ليس نهاية، بل بداية جديدة للجمال، وأن كل حياة، مهما رحلت، تترك أثرها في قلوبنا وذاكرتنا، لتستمر الحكاية وتضيء الطريق لكل من يقدر الحياة والطبيعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمال لبنان شربل مارون بنشعي لبنان

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads