تعرف على موقف أحمد ربيع من مباراة الزمالك ومودرن سبورت

أحمد ربيع
أحمد ربيع

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول، طلب من الجهاز الطبي تقريرًا مفصلًا عن حالة اللاعب أحمد ربيع، لتحديد مدى قدرته على اللحاق بمباراة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة، وسيتم حسم موقفه النهائي بناءً على التقرير الطبي خلال الساعات المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة  السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

