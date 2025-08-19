حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 556 شاحنة و705 سيارة.

وصول 544 سيارة لميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 236 شاحنة و654 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 320 شاحنة و51 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن هي MSC Sheila، Daisy Ocean، Belagos Express بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و281 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea Waev وعلى متنها 544 سيارة قادمة من جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب.



