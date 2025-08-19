الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"

دمى لابوبو
دمى لابوبو

أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، تنبيها عاجلا للمستهلكين بشأن دمى لابوبو المحشوة المقلدة، التي قد تسبب الاختناق للأطفال الصغار، وحثت الأمريكيين على تجنب المنتجات المقلدة.


وصرحت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تصدر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية تنبيها عاجلا للمستهلكين، بشأن دمى لابوبو المحشوة المقلدة، التي تشكل خطر اختناق شديد على الأطفال الصغار". 

وقدمت اللجنة تعليمات حول كيفية تجنب المنتجات المقلدة، ونصحت بتجنب بيعها والتحقق من عدد أسنان اللعبة، للتأكد من مطابقتها للأصلية.


وتباع دمى "لابوبو" الصغيرة" بعدة صيغ، منها سلاسل المفاتيح الرقيقة، ودمى لابوبو الكبيرة في سلسلة متاجر بوب مارت الصينية. 

دمية لابوبو تمثل كائنا قزما ذو ابتسامة عريضة، وابتكر الشخصية المصمم من هونج كونج كاسينج لونج، وقد اكتسبت لابوبو شهرة كبيرة سابقًا من خلال ألعابها الرقيقة الصغيرة التي تباع في صناديق مغلقة، لا يمكن فتحها ومعرفة شكلها أو لونها إلا بعد الشراء.

