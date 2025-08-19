طفل يرقص بـ"الجبيرة" على أنغام هشام عباس بمهرجان القلعة (فيديو وصور)

شهد حفل هشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33 تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

حفل هشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء

وشهد الحفل رقص طفل بـ"الجبيرة" على أنغام أغاني هشام عباس خلال المهرجان.

وانطلق، حفل الفنان هشام عباس، مساء الإثنين ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 33.

وبدأ هشام عباس الحفل بكلمته على المسرح قائلًا: أنا مش عارف ليه قبل ما آجي بحس إني بيحصل لي حاجات غريبة مع أني تعودت، وحشتوني.

وتفاجأ عباس بعد كلمته بمعجب يطلب منه غناء تتر مسلسل حمادة عزو للفنان يحيى الفخراني، ليرد عليه المطرب: "شكلك اسمك حمادة".

وتألق هشام عباس، بغنائه أغنية ولا كان على الخاطر، والتي قدمها مع حميد الشاعري، وقال: "عايزين نحيي الشاعري لأنه معايا في الأغنية دي.

وقدم “عباس” عددًا كبيرًا من أغانيه ومنها، أنا حبيت، يا ليلي، عيني، وغيرهم.

