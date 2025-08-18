مؤلف ومخرج «سفاح التجمع»: اخترت الفيشاوى بطلا لهذا السبب.. «العوالم الإجرامية» تحظى بمشاهدات كبيرة.. وكل مأساة وراءها قصة إنسانية

تستعد الشاشة الذهبية لاستقبال واحد من أقوى إنتاجات 2025 بمصر والدول العربية، وهو مشروع يوثق السيرة الذاتية لحياة معلم بروح سفاح، استطاع أن يسفك دماء العشرات من الفتيات بدم بارد، وهو المشروع الذى سيحوله الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب من محتوى محفوظ بسجلات المحاكم المصرية إلى مشروع فنى ضخم بتوقيع أسرة السبكي.

«فيتو» تواصلت مع مؤلف ومخرج العمل محمد صلاح العزب لمناقشة الفيلم معه، واستعراض جانب من كواليسه وتفاصيله وأبعاده وعناصر الجذب فيه، وسر اختيار النجم أحمد الفيشاوى لبطولة العمل… وإلى نص الحوار:

- بعد تقديمك لـ»سفاح الجيزة القذافي» فى مسلسل، والعمل لتقديم «سفاح التجمع» فى فيلم سينمائي.. برأيك ما عنصر القوة فى تحويل القصص الإجرامية لأعمال فنية؟ وما الأسباب؟

المصريون دائمًا يسعون لتتبع القصص الإجرامية، وبالتحديد المأخوذة عن القصص الحقيقية الواقعية، ولا يوجد فى الدراما والترفيه إيجابيات أو سلبيات، وتجسيد المجرمين فى السينما والتلفزيون تبلغ قوته لكونه جزءًا من نسيج المجتمع، وبالنسبة لـ»سفاح التجمع» ومن قبله فى سرد قصة «سفاح الجيزة»، سعيت جاهدًا لتشريح النفس للطفل والمراهق، للكشف عن خفايا صناعة المجرم، فلا مجرم بلا سبب، ولا مجرم بلا دافع، دائمًا هناك قصة إنسانية، ودائمًا هناك شيء خفى يجب تسليط الضوء عليه بقوة.

- ما سر تحمسك لتقديم «سفاح التجمع»؟

طبعًا بعد النجاح المدوى لـ«سفاح الجيزة».

الجرائم الحقيقية من قتلٍ وسفاحين وسارقين أو حتى قطاع طرق، عليها ختم جودة ومكانة واحترام بين الجمهور العربي، لكونها تجعل المشاهدين يعيشون تجربة لن يعيشوها أبدًا، ويدخلون عوالم إجرامية قد لا يصطدمون بها طوال حياتهم، فيعيشون تجربة استثنائية لعالم الجريمة وهم بمعزل عنها وعن ما تحويه من مخاطر، وبالتأكيد لن نقع فى فخ تقديم الجريمة والمجرمين بشكل إيجابي؛ حتى لا يتأثر بها المشاهد، خاصة ممن لديه دوافع منحرفة، فالحياة عبارة عن «جانى أو مجنى عليه» دائمًا، والإنسان وحده يحدد أى دورٍ يلعبه أو يقرر أن يخرج من الخانة الأولى والثانية ويعيش بحريته.

- فى أول تجربة إخراجية لك بالسينما، لماذا منحت أحمد الفيشاوى بطولة فيلمك الجديد؟ وما أهم مميزاته ومقوماته لتقديم دور السفاح؟

أحمد الفيشاوى هو أفضل نجم وأفضل ترشيح لتجسيد هذا الدور، فـ»سفاح التجمع»، المعلم المختبئ وراء عباءة إجرامية، يحتاج فنانًا موهوبًا وحقيقيًا لتجسيده على الشاشات، حتى يصل بإحساسه ومشاعره وينقلها للجمهور، أحمد الفيشاوي، برأيي، يستطيع وبسهولة فعل ذلك.

فهو دور صعب، ولم يوافق عليه عدد من النجوم، لكن أحمد الفيشاوى بطبيعة الحال ممثل موهوب وجريء، استطاع أن يخطف الدور لنفسه، وأعتقد أن أحمد الفيشاوى له قاعدة جماهيرية خاصة جدًا فى قلوب الجمهور فى مصر والعالم العربي، وهو ترشيح الجمهور فى الأساس،- وبجانب فيلم «سفاح التجمع».. ماذا عن أحدث مشاركاتك الفنية؟ وهل ستشارك فى موسم رمضان رفقة الفنان محمد إمام أم أن العمل تم تأجيله للعرض خارج رمضان؟

حتى الآن، تركيزى على خروج فيلم «سفاح التجمع» بأفضل صورة ممكنة، وأسعى لاكتمال عناصر العمل رفقة أحمد الفيشاوي، وحرصت على انضمام مصمم الأكشن العالمى محمود طاحون لفريق عمل الفيلم لتصميم مشاهد التعذيب والقتل والاغتصاب، وأجرى حاليًا العديد من الاختبارات لاكتمال طاقم العمل، أما الحديث عن مسلسل محمد إمام الرمضاني، فليس لدى رد حاسم حتى الآن عن إمكانية صدور العمل فى الموسم الرمضانى أم لا.

