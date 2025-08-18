رهانات خاسرة للمزارعين، خبير يكشف سبب تراجع أسعار البطاطس

قال المهندس خالد عبد الصمد خبير زراعة البطاطس: إن الانهيار الحالي الذي يضرب أسعار محصول البطاطس، يعود لعدة أسباب تراكمت منذ الموسم الماضي، وتلقي بظلالها الآن على سعر البطاطس في الحقول وثلاجات التخزين.

وتابع عبد الصمد في تصريحات لـ “فيتو”، أن ارتفاع الكميات المصدرة من البطاطس خلال العام الجاري، والتي اقتربت من 1.3 مليون طن لأول مرة في تاريخ مصر، هي أحد الأدلة على تراجع أسعار البطاطس، حيث تزيد صادرات المحاصيل بالتزامن مع انخفاض سعرها محليا، إلى جانب أن الكميات المصدرة لا تتجاوز الـ20% من إجمالي الإنتاج المحلي الذي يزيد على 5 ملايين طن سنويا.

وأشار إلى ان الأزمة بدأت مع تراجع كميات تقاوي البطاطس الواردة خلال العام الماضي والتي تبعها تراجع في الكميات المطروحة في السوق وارتفاع سعر البطاطس من الحقل الى 20 جنيها للكيلو وهو ما أدى الى عزوف المستهلكين عن شراء كميات من البطاطس وتسبب في ركود بالأسواق.

زراعة مساحات كبيرة أضيفت إلى الكميات المتبقية والمخزنة

وتابع أن هذا ما اضطر عدد كبير من المزارعين إلى تخزين كميات كبيرة من البطاطس في الثلاجات خلال الصيف الماضي على أمل ارتفاع أسعارها مع نهاية العام، لكن اصطدمت تلك الآمال مع ارتفاع انتاجية البطاطس في العروة المبكرة المزروعة بسبب تحسن الأحوال المناخية في شهر سبتمبر والتي تحصد في ديسمبر من كل عام وهو ما أحدث حالة من الوفرة الكبيرة داخل السوق وتسبب في تراجع الأسعار بشكل كبير.

وزيادة على ذلك شهد العام الجاري في بدايته حيث تم استيراد قرابة 200 ألف طن تقاوى بطاطس بزيادة 49.5% عن العام الماضى، وهو ما تسبب في زراعة مساحات كبيرة أضيفت إلى الكميات المتبقية والمخزنة من إنتاج العام الماضي وهو ما زاد من أزمة سوق البطاطس في مصر، وانهار سعر الكيلو إلى 5 جنيهات فقط للكيلو وهو سعر يسبب خسائر كبيرة لمزارعين

وأوضح عبد الصمد عدد من العوامل الأخرى التي تسببت في حالة الوفرة في سوق البطاطس العام الجاري ومنها التراجع الكبير في إصابات البطاطس بالندوة المبكرة وهو أخطر الآفات الزراعية التي تصيب البطاطس وتتسبب في تراجع إنتاجيتها بشكل كبير، إلى جانب أن عدد كبير من شركات إنتاج البطاطس قررت زراعة البطاطس المخزنة مرة أخرى في الأراضي الصحراوية بعد تراجع سعرها لتفادي الخسائر القريبة وأملا في مكسب بعيد لكن لم تأتي الرياح بما تشتهي تلك الشركات وزادت الأزمة وتراجعت الأسعار.

وطالب عبد الصمد الدولة بأن يكون لها دور إيجابي في أزمات المزارعين وخسائرهم والتدخل في حالة خسارة المزارع أيضا كما تتدخل في حالات أخرى لصالح المستهلك عند ارتفاع الأسعار في حالات تراجع الإنتاجية.

