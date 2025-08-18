النيابة تصدر قرارات جديدة في قضية مقتل لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها

تواصل نيابة الرمل أول بـ الإسكندرية التحقيقات الموسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء، على يد زوجها، الذي أطلق عليها أعيرة نارية من سلاحه داخل شقتهما بمنطقة جناكليس، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

قرارات النيابة حول مقتل لاعبة الجودو

وأمرت النيابة بسرعة إرسال السلاح المستخدم إلى المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية، لمضاهاته بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها بجوار الجثة، وكذلك بالأعيرة النارية المستخرجة من جسد الضحية.

وطلبت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية، واستدعت عددًا من شهود العيان من الجيران لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأنه بعد ارتكاب الجريمة، أطلق الزوج النار على نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بالعناية المركزة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح، وتم تسليم الجثمان إلى أسرتها، التي قامت بتشييع جنازتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة زوجها.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة الزوجة دينا علاء مسجاة على أرضية الشقة، ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بثلاث طلقات نارية ذات فتحات دخول وخروج وآثار حروق، مما يرجح إطلاقها من مسافة قريبة.

كما عُثر على الزوج مصابًا بطلق ناري، وبجواره الطبنجة المستخدمة في الحادث.

التحريات الأولية لم تكشف بعد عن دوافع الجريمة، فيما تبين أن المجني عليها كانت أمًا لطفلين.

وتولى خبراء الأدلة الجنائية جمع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة ورفع البصمات، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، إلى جانب سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وظروفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.