ريهام عبدالغفور تنعي تيمور تيمور: فراقك وجعني

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور صديقها الراحل مدير التصوير “تيمور تيمور” الذى رحل أول أمس أثناء محاولة لإنقاذ نجله من الغرق في رأس الحكمة.



وكتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي:"يا حبيب قلبي يا تيمور ياللي أهل بيتك بيقولو عليك كنت حنين وفرفوش وطيب وبتحب أوي جبر الخواطر، ياللي أهل مراتك بيقولوا عليك لما دخلت حياتهم جبتلهم الأمان والسلام".

وتابعت: “ياللي امك بتقول عليك كنت بني آدم حنين وكويس أوي وابن بار، ياللي زمايلك وأصحابك بيقولوا عليك كنت مسهل عليهم حياتهم، ياللي العمال كانت بتفطر معاك في طبق واحد في اللوكيشن، ياللي مخلص لشغلك، ياللي ضحيت بحياتك عشان تنقذ ابنك، ياللي قعدت تسمعني وأنا بقولك إني قلبي انكسر على أبويا وتطبطب عليا، وكنت فاكره أن عمري ما حتوجع تاني بس فراقك وجعني أوي أوي أوي ووجع كل حد عرفك”.

وأضافت: " كل الناس بتحبك وبتدعيلك وعمرها ما حتنساك، عشان أنت سبت أثر وحكاية حلوة عند أي حد عرفك، ربنا يسعدك في الجنة ويجعلك في أعلى درجاتها، ويجمعنا بيك وبالغالين في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".





وتخرج تيمور في معهد السينما، قسم تصوير، وقدم خلال سنوات دراسته العديد من المشروعات الفنية التي لفتت الأنظار.

وشارك الراحل كممثل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الحاسة السابعة، حيث جسد شخصية جار يحيى وصديق شقيقته، كما ظهر في فيلم سحر العيون بدور ابن شقيقة سيد بخة، كما شارك في مسلسل الجامعة حيث لعب دور مدمن، إضافة إلى فيلم بعد الموقعة الذي عُرض في مهرجان كان.

على جانب آخر، بدأ مشواره في عالم التصوير كمصور عام 2003 من خلال مسلسل مسألة مبدأ، قبل أن يتدرج حتى أصبح مدير تصوير بارزا.

وكانت انطلاقته الحقيقية كمدير تصوير مع مسلسل آسيا 2013 بطولة منى زكي، ليقدم بعدها مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، أبرزها مسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، فيلم ريجاتا، فيلم الديزل، فيلم رمسيس باريس، وآخر أعماله كان ‎مسلسل "جودر" بجزء (2024-2025).

